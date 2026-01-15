Уполномоченный президент Венесуэлы призвала к единству для сохранения мира

Делси Родригес указала на "пятно" в отношениях с США, которые "пересекли красную черту" и похитили президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и первую леди Силию Флорес

КАРАКАС, 16 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес призвала к национальному единству для сохранения мира.

"Венесуэла находится под угрозой, поэтому я призываю к национальному единству, чтобы сохранить мир и достоинство", - заявила Родригес в Национальной ассамблее (парламенте) в ежегодном послании к нации, которое транслировал телеканал Venezolana de Television.

Родригес указала на "пятно" в отношениях с США, которые "пересекли красную черту" и похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и первую леди Силию Флорес. "Это пятно мы будем устранять лицом к лицу с помощью дипломатии", - отметила она. "Если мне, как уполномоченному президенту, придется поехать в Вашингтон, я поеду с высоко поднятой, а не с поникшей головой, поеду с трехцветным [национальным] флагом и с гимном [республики] "Слава храброму народу", - заявила Родригес.

Правительство Венесуэлы не боится противостоять США дипломатическими средствами и разрешать противоречия посредством политического диалога, отметила Родригес. Она призвала депутатов парламента объединиться и защитить суверенитет и независимость Венесуэлы независимо от политической принадлежности.

Перед началом выступления Родригес предложила почтить память аплодисментами в течение одной минуты погибших во время атаки США на территорию республики. На заседания Национальной ассамблеи присутствовали родственники Николаса Мадуро и Силии Флорес.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД боливарианской республики назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его супруги.