Мачадо заявила, что подарила Трампу свою нобелевскую медаль

Представитель венесуэльской оппозиции не уточнила, принял ли подарок президент США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Представитель венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что на состоявшейся 15 января встрече с президентом США Дональдом Трампом подарила ему свою Нобелевскую премию мира, но не уточнила, принял ли ее американский лидер.

"Я подарила президенту США медаль - Нобелевскую премию мира", - сказала она журналистам после встречи с главой вашингтонской администрации в Белом доме. На многочисленные вопросы журналистов о том, принял ли Трамп медаль, Мачадо не ответила. О встрече с Трампом она сказала: "Мы смогли спокойно обсудить ожидания и мечты венесуэльцев в этот сложный момент".

Трамп ранее заявил, что не хочет, чтобы Мачадо передавала ему свою Нобелевскую премию мира. По информации Белого дома, Трамп хотел обсудить с Мачадо ситуацию в Венесуэле. Ранее он неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил о присуждении награды Мачадо.

Газета The Washington Post в начале января сообщила со ссылкой на источники, что Трамп решил не оказывать политическую поддержку Мачадо, поскольку она не отказалась от своей награды в 2025 году в его пользу.