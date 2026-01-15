ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Мачадо заявила, что подарила Трампу свою нобелевскую медаль

Представитель венесуэльской оппозиции не уточнила, принял ли подарок президент США
Редакция сайта ТАСС
22:29

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Представитель венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что на состоявшейся 15 января встрече с президентом США Дональдом Трампом подарила ему свою Нобелевскую премию мира, но не уточнила, принял ли ее американский лидер.

Читайте также

Мать Тереза, Мандела, Горбачев. Кому вручали Нобелевскую премию мира

"Я подарила президенту США медаль - Нобелевскую премию мира", - сказала она журналистам после встречи с главой вашингтонской администрации в Белом доме. На многочисленные вопросы журналистов о том, принял ли Трамп медаль, Мачадо не ответила. О встрече с Трампом она сказала: "Мы смогли спокойно обсудить ожидания и мечты венесуэльцев в этот сложный момент".

Трамп ранее заявил, что не хочет, чтобы Мачадо передавала ему свою Нобелевскую премию мира. По информации Белого дома, Трамп хотел обсудить с Мачадо ситуацию в Венесуэле. Ранее он неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил о присуждении награды Мачадо.

Газета The Washington Post в начале января сообщила со ссылкой на источники, что Трамп решил не оказывать политическую поддержку Мачадо, поскольку она не отказалась от своей награды в 2025 году в его пользу. 

СШАВенесуэлаМачадо, Мария КоринаТрамп, Дональд