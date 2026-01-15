Сальдо: Тимошенко будет примером украинским политикам "вести себя как скажут"

Губернатор Херсонской области назвал государственных деятелей Украины овцами, "которые идут за своим пастухом туда, куда он их поведет"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Обыски у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко послужат примером для украинских политиков, чтобы они "вели себя так, как скажут". Такое мнение высказал ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Это было показательное указание на то, что нужно себя вести так, как скажут старшие. А если старшие не дали добро на какие-то там оппозиционные проявления, то любого из политиков на Украине могут взять на крючок по любому поводу. Поэтому они абсолютно не самостоятельные. Это овцы, которые идут за своим пастухом туда, куда он их поведет", - сказал он.

В ночь на 14 января антикоррупционные органы Украины провели обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко предъявили обвинения по статье о предложении неправомерной выгоды. Согласно аудиопленкам, опубликованным НАБУ, она предлагала депутатам по $10 тысяч в месяц за голосование в парламенте определенным образом. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.