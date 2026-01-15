ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Писториус не считает, что США захватят Гренландию

Министр обороны Германии заявил, что подобный шаг имел бы последствия для всего НАТО
Редакция сайта ТАСС
15 января, 22:33

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Соединенные Штаты не пойдут на захват Гренландии, и отметил, что подобный шаг имел бы последствия для Североатлантического альянса.

"Я не считаю, что до этого дойдет", - заявил Писториус в интервью телеканалу ZDF. "Я не могу заглянуть в будущее, и, возможно, окажется, что я ошибался - в лучшую или в худшую сторону", - добавил он, призывая к большей сдержанности. В то же время глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что "в США также звучат голоса, которые категорически против этого".

Военное нападение США на территорию НАТО, по его словам, стало бы "беспрецедентным в истории событием и, безусловно, имело бы последствия для альянса". "Я думаю, что неправильно постоянно зацикливаться на "что, если", мы должны просто выполнять свою работу, просто и четко", - констатировал министр. Вместе с тем Писториус сказал, что не видит риска конфронтации с США, а угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии воспринимает как "часть менталитета".

15 января Бундесвер направил в Гренландию первых военнослужащих - передовую группу специалистов с целью изучения ситуации на месте. В среду вечером Минобороны ФРГ сообщило, что направит на остров пока 13 военных Бундесвера, цель которых будет заключаться в изучении "рамочных условий для возможного военного вклада в поддержку Дании при обеспечении безопасности в регионе". Как писала газета Bild, первые военные из стран Европы прибыли в Гренландию на фоне заявлений Трампа о необходимости присоединения острова к Соединенным Штатам. Кроме Германии и Дании, в миссии по размещению военных на острове примут также участие Великобритания, Канада, Нидерланды, Норвегия и Швеция. Увеличение контингента ФРГ в дальнейшем, как пояснил Писториус, будет зависеть от соответствующего запроса Дании и решения НАТО.

Трамп неоднократно говорил о желании присоединить Гренландию к США и еще во время своего первого президентского срока предлагал купить этот остров. В прошлом году он выразил уверенность, что его можно аннексировать, а 4 января заявил, что Соединенным Штатам нужен контроль над Гренландией из соображений национальной безопасности. После этого Белый дом поставил под сомнение право Дании контролировать эту территорию и объявил, что она должна стать частью США.

14 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему настроены завладеть Гренландией, несмотря на возражения со стороны Дании. Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. 

СШАГерманияДанияПисториус, Борис