ANA-MPA: судовладельцы Греции потребовали реакции ЕС на нападения на танкеры

Союз собственников судов требует, чтобы ни одна угроза торговому флоту не осталась без последствий

АФИНЫ, 16 января. /ТАСС/. Союз судовладельцев Греции потребовал решительного ответа ЕС на нападения на греческие танкеры в Черном море, чтобы никакая угроза торговым судам не оставалась без последствий. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

Как указывает агентство, в период усиления геополитической напряженности и эскалации угроз международному судоходству президент Союза судовладельцев Греции Мелина Травлу выступила с заявлением, осуждающим нападения на коммерческие суда и моряков, и призвала ЕС к решительному ответу, ориентированному на защиту человеческой жизни и свободы судоходства.

"В очередной раз торговые суда и, прежде всего, наши моряки несправедливо оказываются в центре военных и гибридных атак, а также асимметричных угроз, которые напрямую угрожают жизни людей, защите окружающей среды и безопасности международного судоходства. Нападения на торговые суда, причем на греческие и, соответственно, европейские суда, которые действуют совершенно законно, обслуживая импортную торговлю и цепочку поставок Европейского союза, лишены какой-либо логики и нарушают право. Они представляет собой полной подрыв самой европейской позиции", - подчеркнула Травлу.

Она отметила, что торговое судоходство не является областью конфликта. "Его нельзя использовать в качестве рычага давления или превращать в мишень. Моряки - гражданские лица. Это люди, которые оставляют свои семьи, чтобы поддерживать глобальную торговлю, достаточность энергоресурсов, продовольственную безопасность и функционирование наших обществ. Как я заявила и в Совете Безопасности ООН в мае 2025 года, судоходство должно оставаться вне сферы геополитической напряженности и военных столкновений. Защита моряков и свободы судоходства - это не выбор, а основополагающая европейская и международная обязанность", - сказала президент союза.

По ее словам, работники греческого судоходства служили и продолжают служить миру, сотрудничеству и стабильности на протяжении всей истории. "В этом контексте мы приветствуем позицию Министерства иностранных дел Греции и соответствующие контакты министра с инстанциями Европейского союза и министрами иностранных дел других европейских государств. Европейский союз должен действовать незамедлительно, скоординированно и решительно, чтобы защитить свое судоходство, своих людей и стратегическую роль, которую он играет для благополучия Европы и ее граждан. Он должен ясно дать понять, что никакое нападение на торговые суда недопустимо и никакая угроза морякам не может оставаться без последствий".

Реакция МИД Греции

14 января глава МИД Греции Йоргос Герапетритис после встречи с министром иностранных дел, по вопросам миграции и предоставления убежища Нидерландов Давидом ван Вилом заявил, что обе страны осуждают нападения в Черном море на торговые суда, принадлежащие греческим компаниям, и настаивают на обеспечении свободы судоходства. Герапетритис сообщил, что уже поднимал этот вопрос перед европейскими властями и своими европейскими партнерами. Официальный представитель МИД Греции Лана Зохью также осудила на брифинге нападения в Черном море на суда, принадлежащие греческим компаниям, однако на уточняющий вопрос журналистов о том, известно ли греческому МИД, кто совершил нападение дронами на греческие суда, представитель МИД ответила отрицательно.

13 января Минэнерго Казахстана сообщило, что два танкера, задействованных в перевозке казахстанской нефти, подверглись атаке беспилотников в районе морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). По данным министерства, атакованные танкеры Matilda и Delta Harmony шли под флагами Мальты и Либерии. По данным греческого телеканала "Скай", оба танкера принадлежат греческим компаниям.

В свою очередь Минобороны России сообщило, что танкер Matilda, следовавший под флагом Мальты, подвергся атаке двух украинских БПЛА в акватории Черного моря и подал сигнал бедствия.