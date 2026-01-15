CNN Brasil: Болсонару перевели в тюремный спецблок из-за проблем со здоровьем

По информации телеканала, экс-глава государства нуждается в постоянном наблюдении врачей

Жаир Болсонару

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 января. /ТАСС/. Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс распорядился перевести бывшего президента страны (2019-2022) Жаира Болсонару в специализированный блок пенитенциарного комплекса. Решение принято вследствие ухудшения состояния здоровья политика, сообщил телеканал CNN Brasil.

Отмечается, что экс-глава государства нуждается в постоянном наблюдении врачей, поскольку продолжает испытывать хронические боли в области живота. В 2018 году в преддверии выборов главы государства на Болсонару было совершено покушение, он получил ножевое ранение.

В тюремном комплексе в Бразилиа, известном как "Папудинья", Болсонару будет содержаться в камере площадью 65 кв. м с кухней, холодильником, отдельной ванной комнатой с горячей водой и внутренним двориком для прогулок. До перевода политик находился в камере площадью 22 кв. м, однако в его распоряжении также были холодильник, телевизор и душ.

При этом судья ди Морайс подчеркнул, что перевод также призван пресечь "кампанию дезинформации", развернутую родственниками и сторонниками Болсонару. Как уточнил CNN Brasil, в окружении бывшего бразильского лидера систематически распространяли видеоматериалы с утверждениями, что экс-президент содержится в "унизительных условиях" в камере Федеральной полиции.

11 сентября Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в январе 2023 года. Политик приговорен к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения. Он начал отбывать наказание 25 ноября 2025 года.