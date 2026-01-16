Fox: Трамп принял от Мачадо ее Нобелевскую медаль

Об этом телеканалу сообщили чиновники администрации президента США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял Нобелевскую премию мира от представителя венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Об этом сообщил телеканал Fox News.

"Мне поступает информация от чиновников Белого дома, что Мачадо настаивала на том, чтобы вручить медаль Нобелевской премии президенту, и он принял ее", - сказал ведущий Брет Байер в эфире Fox News.

Мачадо 15 января сообщила, что на встрече с Трампом подарила ему свою Нобелевскую премию мира, но не уточнила, принял ли ее американский лидер.

Глава Белого дома ранее заявил, что не хочет, чтобы Мачадо передавала ему свою Нобелевскую премию мира. Он неоднократно говорил, что считает себя достойным Нобелевской премии мира, однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил о присуждении награды Мачадо. Газета The Washington Post в начале января сообщила со ссылкой на источники, что Трамп решил не оказывать политическую поддержку Мачадо, поскольку она не отказалась от своей награды в 2025 году в его пользу.