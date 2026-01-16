Трамп: Мачадо проявила уважение, подарив свою Нобелевскую премию мира

По словам президента США, встреча с Марией Кориной Мачадо стала для него "большой честью"

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал знаком уважения со стороны представителя венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо тот факт, что она подарила ему свою Нобелевскую премию мира. Соответствующую публикацию он разместил 15 января в Truth Social.

По словам Трампа, для него "было большой честью" встретиться с Мачадо, которую он охарактеризовал как "замечательную женщину, прошедшую через многое". "Мария подарила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную мной работу. Какой замечательный знак взаимного уважения. Спасибо, Мария", - написал глава Белого дома.

Ранее Мачадо заявила, что на состоявшейся 15 января встрече с Трампом подарила ему свою Нобелевскую премию мира. Позднее телеканал Fox News сообщил, что американский лидер принял ее. Нобелевский комитет ранее сообщил, что решение о присуждении премии является окончательным и пересмотру не подлежит, премия "не может быть отозвана, разделена или передана" другим лицам.

Трамп ранее заявил, что не хочет, чтобы Мачадо передавала ему свою Нобелевскую премию мира. Он неоднократно говорил, что считает себя достойным Нобелевской премии мира, однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил о присуждении награды Мачадо. Газета The Washington Post в начале января сообщила со ссылкой на источники, что Трамп решил не оказывать политическую поддержку Мачадо, поскольку она не отказалась от своей награды в 2025 году в его пользу.