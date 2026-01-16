Политик из Франции назвал чушью трактовку Запада причин начала конфликта на Украине

Фабрис Сорлин напомнил, что в 2014 году в стране свергли законно избранного президента Виктора Януковича

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Кузнецов/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Западная трактовка причин начала конфликта на Украине не соответствует действительности, отправной точкой кризиса стал государственный переворот 2014 года, рассказал в интервью ТАСС французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

"Причина этого конфликта очевидна. Европейские СМИ пытаются внушить нам, что война началась в феврале 2022 года, когда Владимир Путин вдруг якобы решил захватить Украину, потому что его стране «не хватает территорий». Любой здравомыслящий человек понимает, что это чушь", - сказал он.

По словам политика, "конфликт начался не в 2022 году, а в 2014-м - с государственного переворота, «цветной революции», в результате которой был свергнут законно избранный президент Виктор Янукович". "Он был смещен коллективным Западом за отказ подписать соглашение об ассоциации Украины с ЕС", - добавил Сорлин.

"Мы помним, как на майдане в поддержку протестующих выступала [бывший] заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Со стороны Франции на Майдане отметился [политик и журналист] Бернар-Анри Леви", - напомнил собеседник агентства.

Ранее Сорлин, неоднократно посещавший Донбасс с гуманитарными миссиями, заявил о сотнях миллионов сторонников России по всему миру.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января.