Трамп заявил о поддержке технократической палестинской администрации в Газе

Американский президент подтвердил переход к воплощению в жизнь второго этапа плана по урегулированию

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке переходной технократической палестинской администрации, которая будет заниматься вопросами управления сектором Газа. Соответствующую публикацию он разместил 15 января в Truth Social.

Трамп подтвердил переход ко второму этапу реализации плана по урегулированию в секторе Газа. По словам американского лидера, он "в качестве председателя "Совета мира" поддержал технократическую палестинскую администрацию, Национальный комитет по управлению Газой".

"При поддержке Египта, Турции и Катара мы добьемся всеобъемлющего соглашения о демилитаризации с [радикальным палестинским движением] ХАМАС, которое будет включать полное разоружение и уничтожение всех тоннелей. ХАМАС должен немедленно выполнить свои обязательства, в том числе вернуть последнее тело Израилю и сейчас же перейти к полной демилитаризации. Как я говорил ранее, они могут сделать это по-хорошему или по-плохому", - заявил Трамп. Ранее он сообщил, что "Совет мира", который будет управлять сектором Газа, сформирован, пояснив, что состав управляющего органа "будет вскоре озвучен".

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил о начале реализации второй фазы плана американского лидера по урегулированию в секторе Газа, который предусматривает создание переходной администрации и запуск процесса по демилитаризации и восстановлению анклава. План демилитаризации Газы, от которого зависит реализация второй фазы мирного урегулирования в анклаве, предполагает уничтожение подземных тоннелей и мест кустарного производства оружия, сдачу тяжелых вооружений, а также создание полиции анклава под управлением технократического палестинского правительства без участия ХАМАС.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.