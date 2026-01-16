Политик из Франции рассказал, как стал свидетелем преступлений ВСУ в Донбассе

Фабрис Сорлин заявил, что во время гуманитарных поездок видел там тела погибших из-за бомбардировок ВСУ мирных жителей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин в интервью ТАСС рассказал, что в ходе гуманитарных поездок в Донбасс еще до начала СВО видел тела мирных граждан, погибших в результате бомбардировок ВСУ.

После государственного переворота 2014 года к власти пришло правительство Петра Порошенко, которое "открыто провозгласило цель преследования русскоязычных жителей востока Украины и сторонников России". "Бывая многократно в прифронтовых селах, я видел искалеченные семьи, убитых женщин и детей. Армия Киева, уже тогда при поддержке НАТО, обстреливала жилые кварталы, детские сады, школы, дома мирных жителей", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, организации по помощи жителям Донбасса, в которой он состоит, "доводилось переселять в безопасные места семьи, так как их дома подверглись бомбардировкам со стороны нацбатов Киева". "Это был настоящий геноцид", - подчеркнул французский политик.

По данным руководства ДНР, с начала конфликта в 2014 году и до начала спецоперации на территории республики погибли 4 362 человека, из них 91 ребенок. Ранены были 7 819 человек, в том числе 453 ребенка. По информации властей ЛНР, с 2014 года до февраля 2022 года погибли 2 269 мирных жителей, в том числе 35 детей. Получили ранения около 8 тыс. мирных граждан, в том числе 90 детей.

Ранее Сорлин назвал чушью западную трактовку причин начала конфликта на Украине.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января.