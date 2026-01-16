Посольство КНР: США нарушают обещание вести лишь неофициальные связи с Тайванем

Китай выступает против официальных контактов Тайваня и государств, поддерживающих дипломатические связи с КНР, отметил пресс-секретарь посольства республики в Вашингтоне Лю Пэнъюй

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. США заключением торгового соглашения с Тайванем нарушают собственные обязательства поддерживать исключительно неофициальные связи с островом. Об этом 15 января заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя соглашение между США и Тайванем об инвестициях в американские производства чипов, энергетику и технологии искусственного интеллекта.

"Китай решительно выступает против любых официальных контактов между тайваньским регионом Китая и странами, поддерживающими дипломатические отношения с Китаем. К этому относятся переговоры или подписание каких-либо соглашений, подразумевающих суверенитет и имеющих официальный характер", - отметил пресс-секретарь китайского диппредставительства, по словам которого Вашингтон "намеренно продвигает переговоры с Демократической прогрессивной партией по так называемому соглашению".

"Это является грубым нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных коммюнике, а также противоречит обязательствам США по поддержанию исключительно неофициальных отношений с Тайванем. Китай решительно осуждает это", - подчеркнул Лю Пэнъюй.

"Мы вновь призываем США соблюдать принцип "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике, немедленно сменить курс и отказаться от любых форм официального взаимодействия с Тайванем, остановить продвижение и немедленно отозвать так называемое соглашение, а также прекратить посылать ошибочные сигналы сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня". В противном случае вся ответственность за последствия ляжет на США", - подчеркнул пресс-секретарь посольства КНР.

Ранее 15 января Министерство торговли США сообщило о заключении с Тайванем торгового соглашения, в рамках которого остров инвестирует $250 млрд в американские производства чипов, энергетику и технологии искусственного интеллекта. Согласно условиям соглашения, Тайвань также предоставит кредитные гарантии общим объемом $250 млрд для проектов компаний острова по инвестициям в США. Помимо ИИ, речь идет о капиталовложениях в военно-промышленный сектор, связь, биотехнологии и другие сферы. Кроме того, стороны планируют создать на американской территории совместные индустриальные парки.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с островом в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.