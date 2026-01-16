Bloomberg: первый линкор класса "Трамп" может обойтись США в $22 млрд

Итоговая стоимость будет зависеть в том числе и от еще не принятых решений, сообщает агентство

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Строительство первого линкора класса "Трамп" может стоить США до $22 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на предварительные подсчеты Бюджетного управления Конгресса.

Как отмечается, итоговая стоимость будет зависеть от нескольких еще не принятых решений, касающихся водоизмещения, численности экипажа и оружия, которым будет оснащен корабль. В качестве минимальной ценовой планки называется сумма в $15,1 млрд, но не исключено, что в итоге стоимость поднимется до $22 млрд.

Самым дорогим кораблем в составе ВМС США является авианосец Gerald R. Ford, напоминает Bloomberg. Он был введен в эксплуатацию в 2017 году, его строительство обошлось США примерно в $13 млрд.

Самыми крупными линкорами США были корабли типа "Айова" с водоизмещением около 48 тыс. тонн. Линкоры этого типа были сняты с вооружения еще в 90-х годах прошлого века.

В сентябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность возрождения класса линкоров. В декабре президент Соединенных Штатов объявил о планах постройки трех авианосцев, от 12 до 15 подводных лодок для усиления национальных ВМС и двух новых линкоров, несущих крылатые ракеты с ядерными боеголовками и гиперзвуковые вооружения. В свою очередь выступавший вместе с ним министр ВМС Джон Фелан заявил, что класс линкоров будет носить имя нынешнего американского лидера.