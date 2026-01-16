Китайские эксперты высказались о возможности США начать конфликт с Ираном

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Китайские эксперты считают, что Соединенные Штаты оказывают все большее давление на Иран, однако на самом деле Вашингтон не желает втягиваться в затяжной военный конфликт с Тегераном.

"США проводят гибридную кампанию, сочетая все более агрессивную риторику с эскалацией военного давления на Тегеран", - приводит газета Global Times мнение профессора Института изучения Ближнего Востока Шанхайского университета международных исследований Лю Чжунминя.

Он считает, что Вашингтон "все еще оценивает варианты" своих действий против Ирана, однако "по-прежнему не желает втягиваться в затяжной конфликт на Ближнем Востоке". Профессор полагает, что, даже если Белый дом решит нанести удар по этой стране, Соединенные Штаты, "скорее всего, остановят свой выбор на ограниченных, краткосрочных и контролируемых действиях, а не на полномасштабной войне".

Как отметил директор Центра исследований Ближнего Востока Фуданьского университета Сунь Дэган, мнение которого приводит то же издание, теоретически военных действий США против Ирана исключить нельзя. Эксперт уточнил, что у американских властей "нет достаточных оснований, условий и возможностей для нанесения крупномасштабного удара".

Сунь Дэган допустил, что, если Вашингтон все-таки прибегнет к силе, это будет "ограниченная карательная операция" с такими целями, как иранские площадки для запуска баллистических ракет и заводы по производству беспилотных летательных аппаратов, чтобы снизить степень предполагаемые угрозы для израильских и американских военных баз в Персидском заливе. Директор предупредил, что чрезмерно агрессивная кампания, напротив, может означать затяжную и изнурительную войну с Ираном, а этого сценария Соединенные Штаты стремятся избежать.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Это произошло после волны протестов в исламской республике, которая возложила ответственность на Соединенные Штаты и Израиль за организацию беспорядков. Глава Белого дома не исключил, что применит силу в отношении Тегерана. Как заявил глава МИД КНР Ван И, Пекин готов сыграть конструктивную роль для стабилизации ситуации и считает подобные угрозы Вашингтона неприемлемыми.