Французский политик Сорлин назвал действия ВСУ в Донбассе геноцидом

Из-за украинской армии погибли тысячи мирных жителей региона, отметил он

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Вице-председатель Международного движения русофилов, французский политик Фабрис Сорлин в интервью ТАСС заявил, что действия украинских вооруженных сил в Донбассе в период с 2014 по 2022 год были геноцидом.

"С 2014 по 2022 год тысячи и тысячи мирных жителей Донбасса были убиты бандеровцами", - сказал политик, с 2017 года регулярно посещающий Донбасс с гуманитарными целями.

"Россия вмешалась именно для защиты народа, который подвергали геноциду", - подчеркнул он.

Ранее Сорлин рассказал ТАСС, как стал свидетелем убийств мирных жителей в результате бомбардировок ВСУ в Донбассе.

По данным властей ДНР, с начала конфликта в 2014 году и до начала спецоперации на территории республики погибли 4 362 человека, из них 91 ребенок. Ранены были 7 819 человек, в том числе 453 ребенка. По информации властей ЛНР, с 2014 года до февраля 2022 года погибли 2 269 мирных жителей, в том числе 35 детей. Получили ранения около 8 тыс. мирных граждан, в том числе 90 детей.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января.