Kyodo: Япония и Италия договорились продолжить санкционное давление на Россию

Лидеры двух государств Санаэ Такаити и Джорджа Мелони также условились поддерживать Украину, сообщает агентство

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и ее итальянская коллега Джорджа Мелони в ходе прошедших в Токио переговоров условились продолжить санкционное давление на Россию и поддержку Украины. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что стороны также договорились вывести двусторонние отношения между Токио и Римом на уровень "особого стратегического партнерства". "Сотрудничество в самых широких областях [между двумя странами] последовательно развивалось, а отношения между Японией и Италией значительно углубились", - отметила глава японского правительства.

Также сообщается, что лидеры двух государств сошлись во мнении о том, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона являются неразделимыми, подтвердив решимость продолжить сотрудничество для реализации концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

Япония и Италия в последние годы активно развивают двустороннее сотрудничество, в том числе в области обороны. Два государства в декабре 2022 года договорились о начале совместного с Великобританией проекта разработки боевого самолета шестого поколения, который должен быть готов к 2035 году. Он призван стать альтернативой истребителям, создаваемым в США. Ведущую роль в разработке самолета играют японская корпорация тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries, британская BAE Systems и итальянская Leonardo.