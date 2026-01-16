Politico: Великобритания сопротивляется усилиям Франции и Италии по переговорам с РФ

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Великобритания отвергла усилия Франции и Италии по восстановлению прямых контактов с Россией, несмотря на опасения Евросоюзом уменьшения его роли в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Politico.

По ее информации, несмотря на попытки некоторых европейских стран начать переговоры с Россией, Лондон настроен на то, чтобы продолжать давление на Москву, что отражает раскол между европейскими странами в вопросе дипломатического решения конфликта.