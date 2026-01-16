Global Times: ситуация с Гренландией испытывает на прочность единство Запада

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Европе в вопросе Гренландии предстоит сделать выбор между суверенитетом и трансатлантической солидарностью, сложившаяся ситуация становится испытанием для основанного на так называемых правилах миропорядка. Об этом говорится в опубликованной в пятницу редакционной статье газеты Global Times.

"Гренландия становится полигоном для геополитической проверки прочности внутри Запада, но это не просто вопрос только между США и Европой. <…> По сравнению с откровенными силовыми угрозами США и уже существующими американскими военными базами в Гренландии, малочисленные военные операции Европы больше похожи на символический ответ, попытку сохранить лицо и успокоить Данию, избегая при этом реального гнева США", - пишет издание.

Авторы материала задаются вопросом о том, пойдет ли Европа на компромисс. "Это не только вопрос престижа и интересов Дании и Европы, но и вопрос того, хватит ли у Европы мужества встать на защиту завоеванных тяжелым трудом регионального мира и справедливости, когда основанный на правилах международный порядок, на который она опиралась, сталкивается с угрозами", - говорится в статье. Газета напоминает, что десятилетиями Европа позиционировала себя в качестве "защитника и проводника основанного на правилах международного порядка", а сейчас пришло время проверить это.

В материале отмечается, что исключительная, конфронтационная и силовая концепция безопасности, представленная такими коллективными механизмами безопасности, как НАТО, не может принести Европе подлинную безопасность. "Европе, возможно, стоит смелее задуматься о том, как построить Европу без НАТО и мир без гегемонии", - пишет газета.

"Европе следует отдавать себе отчет: если она не сможет создать у Вашингтона ощущение, что силовой захват Гренландии повлечет за собой жесткий ответ, то, что остров окажется в кармане у США, скорее всего, лишь вопрос времени. Тогда Европа потеряет куда больше, чем землю и суверенитет. Подобный компромисс создаст пагубный прецедент во всем мире. <…> Помимо защиты собственного суверенитета, если Европа хочет стать значимым полюсом в многополярном мире, на ней лежит ответственность по защите международного права и международного порядка", - говорится в статье.

О рычагах влияния

При этом, полагает издание, Европа не лишена рычагов влияния, но ей не хватает смелости попрощаться с прошлым, чтобы избавиться от зависимости. "В экономической сфере ЕС является крупнейшим торговым партнером США. Точечные торговые контрмеры могут ударить по чувствительным для США секторам, таким как сельское хозяйство и промышленность. В военной области, хотя силы быстрого реагирования ЕС ограничены по численности, их развертывание в Арктической зоне все же способно создать эффективное сдерживание и, совместно с оборонными возможностями Дании, повысить стоимость действий для США", - указывает газета. В противном случает, пишет издание, следующими целями США могут стать Исландия, Норвегия, Швеция или даже Канада.

"Гренландский вопрос - это зеркало, отражающее дипломатическую дилемму Европы и испытывающее ее моральную ответственность. Перед лицом международной обстановки, отмеченной турбулентностью и трансформацией, подлинная безопасность проистекает из взаимного доверия и сотрудничества между странами, а также из общего уважения и соблюдения всеми государствами, особенно великими державами, международного права и правил", - резюмирует издание.