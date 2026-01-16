Французский политик Сорлин: Запад признает, что РФ встала на защиту Донбасса

Все больше людей начинают это понимать, отметил вице-председатель Международного движения русофилов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Западные страны со временем будут вынуждены признать, что решение России о начале СВО в 2022 году было продиктовано необходимостью защиты мирных жителей Донбасса. Такое мнение в интервью ТАСС высказал французский политик, вице-председатель Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

"Я уверен, что все больше людей на Западе начинают это понимать. Правда всегда восторжествует. Ее можно скрывать месяцами и годами, но рано или поздно история расставит все на свои места и подтвердит, что Россия встала на защиту народа, который подвергался геноциду", - сказал он.

Ранее Сорлин рассказал ТАСС, как стал свидетелем убийств мирных жителей в результате бомбардировок ВСУ в Донбассе.

Президент России Владимир Путин отмечал, что причины конфликта на Украине связаны с необходимостью защиты интересов страны и населения Донбасса.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января.