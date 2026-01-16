NBC: мать одного из детей Маска подала в суд на xAI

Эшли Сент-Клэр утверждает, что чат-бот Grok впервые создал измененное искусственным интеллектом ее изображение в бикини

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Мать одного из детей Илона Маска - Эшли Сент-Клэр - подала в суд на компанию американского предпринимателя xAI из-за изображений сексуального характера, сгенерированных при помощи нейрости Grok. Об этом сообщил телеканал NBC News.

В иске, поданном в суд штата Нью-Йорк, Сент-Клэр утверждает, что чат-бот Grok от xAI впервые создал измененное искусственным интеллектом (ИИ) ее изображение в бикини в начале этого месяца без какого-либо согласия. По словам истца, она обратилась в xAI с просьбой прекратить создание подобных изображений, однако, несмотря на это, "Grok создал и публично распространил бесчисленное количество материалов сексуального характера, интимных и унизительных изображений Сент-Клэр, созданных с использованием методики дипфейк".

После сообщения об этих изображениях в xAI, аккаунт Сент-Клэр, которая является блогером с почти 1 млн подписчиков в Х, в соцсети был лишен верификации, премиум-подписки и возможности монетизировать ее публикации, говорится в судебных материалах.

Ранее компания Маска ввела ограничения на возможность редактирования фотографий реальных людей при помощи Grok. Это произошло на фоне скандала из-за генерации чат-ботом интимных дипфейк-изображений. Возможности генерации подобных материалов будут полностью блокироваться в тех странах, где это прямо запрещено законодательством. В xAI заверили, что удаляют такой контент со своих площадок.

Ранее власти Малайзии и Индонезии заблокировали работу Grok после неоднократного использования чат-бота для генерации порнографических, оскорбительных и несанкционированно измененных изображений, включая материалы с участием несовершеннолетних. Еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен призвала Маска исправить его алгоритмы.