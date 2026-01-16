Парламент Эстонии исключил языковой критерий для призывников

Председатель комиссии по государственной обороне Калев Стойческу подчеркнул, что для обсуждения отдельного законопроекта о введении языкового требования для призывников создадут рабочую группу

ВИЛЬНЮС, 16 января. /ТАСС/. Комиссия Рийгикогу (парламента) Эстонии по государственной обороне приняла решение исключить из поправок к закону о военной службе требование о призыве на срочную службу исключительно владеющих эстонским языком не ниже уровня B1 (средний). Об этом заявил председатель комиссии Калев Стойческу.

"При повторном обсуждении [в парламенте] мы удалим из закона соответствующее положение и разработаем для введения языкового требования новый [отдельный] законопроект. Это позволит нам быстрее рассмотреть и вновь принять обсуждаемый закон, который включает в себя создание добровольной службы и другие изменения, которых Силы обороны [Эстонии] ждут с нетерпением", - приводит его слова портал Delfi.

Стойческу подчеркнул, что для обсуждения отдельного законопроекта о введении языкового требования для призывников создадут рабочую группу с участием депутатов, представителей министерств и ведомств.

Ранее депутаты эстонского парламента большинством голосов приняли законопроект, согласно которому на срочную службу будут призываться только те, кто владеет эстонским языком как минимум на уровне B1. В пресс-службе Сил обороны Эстонии отметили, что прохождение языковых курсов "отнимает время от военной подготовки", в этот период призывники не получают необходимые навыки. Президент Эстонии Алар Карис принял решение не утверждать принятые депутатами поправки и вернул их в парламент для повторного рассмотрения.