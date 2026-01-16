The European Conservative: ЕК предоставила Украине кредит ради своих интересов

Брюссель потребует, чтобы средства оборонного бюджета использовались либо для производства оружия в стране, либо для его закупки у европейских производителей

БУДАПЕШТ, 16 января. /ТАСС/. Еврокомиссия использует кредит, предоставленный Украине, в собственных интересах. Такое мнение выразил журнал The European Conservative.

"Самое важное - не размер кредита, а условия его предоставления, - говорится в материале. - Брюссель потребует, чтобы средства оборонного бюджета использовались либо для производства оружия на Украине, либо для его закупки у европейских производителей".

Как подчеркивает журнал, кредит на €90 млрд - "это не план восстановления или долгосрочная гуманитарная программа". Он призван поддерживать военные усилия, параллельно укрепляя оборонную промышленность ЕС.

Недавнее обсуждение пакета мер поддержки Гренландии следует аналогичной схеме, подытоживает The European Conservative.

14 января Еврокомиссия представила юридические предложения по финансированию Киева на 2026-2027 годы на сумму €90 млрд, из которых на вооружения пойдет €60 млрд, а на бюджетные нужды - €30 млрд. Первые деньги должны быть направлены уже в апреле.