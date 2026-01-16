FT: многие страны ЕС опасаются упрощения системы вступления в сообщество

План ЕК предусматривает введение двухступенчатой модели, которая может ускорить вступление Украины, пишет издание

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Еврокомиссия обсуждает предварительные предложения по реформе системы вступления в ЕС. План предусматривает введение двухступенчатой модели, которая может ускорить вступление Украины в Евросоюз, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на чиновников.

По их словам, инициатива вызывает обеспокоенность в некоторых правительствах стран ЕС напуганы подходом "упрощенного расширения", который может иметь масштабные последствия для всего блока. Согласно обсуждаемым предложениям, Украина сможет вступить в ЕС, но на начальном этапе будет иметь ограниченные полномочия в принятии решений. В частности, по словам должностных лиц, Киеву могут не предоставить обычного права голоса на саммитах и заседаниях министров. При этом Украина может получить поэтапный доступ к единому рынку ЕС, сельскохозяйственным субсидиям и фондам развития после выполнения определенных обязательств уже после формального вступления, что означает отход от правил 1993 года, требующих полного соответствия всем критериям до приема в союз.

"Правила были написаны более 30 лет назад. И они должны быть более гибкими. Это момент, который случается раз в поколение, и мы должны им воспользоваться", - цитирует издание европейского дипломата. Однако ряд стран ЕС выступает против изменения правил расширения и создания двухуровневой системы, опасаясь подрыва стабильности союза и негативных последствий для других государств-кандидатов, отмечает FT. "Возможно множество непредвиденных последствий", - отметил другой собеседник издания.

31 декабря европейское издание Politico сообщило, что Украина не смогла в 2025 году продвинуться в вопросе вступления в ЕС, несмотря на призывы Брюсселя ускорить реформы в области верховенства закона и борьбы с коррупцией.