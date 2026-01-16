Си Цзиньпин призвал к построению китайско-канадского стратегического партнерства

Председатель КНР подчеркнул, что здоровое и стабильное развитие китайско-канадских отношений отвечает общим интересам двух стран

Председатель КНР Си Цзиньпин © Maxim Shemetov, Pool Photo via AP

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к построению нового типа стратегического партнерства между Китаем и Канадой. Соответствующее заявление он сделал на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни, прошедшей в Пекине.

"Стороны, осознавая свою ответственность перед историей, своими народами и всем миром, должны содействовать построению нового типа стратегического партнерства между Китаем и Канадой, вывести двусторонние отношения на путь здорового, стабильного и устойчивого развития", - приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что "здоровое и стабильное развитие китайско-канадских отношений отвечает общим интересам обеих стран, а также способствует глобальной стабильности и процветанию".

В последние годы отношения Пекина с Оттавой стали более напряженными. В 2024 году тогдашний канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил о введении тарифов в размере 100% на импорт электромобилей и 25% - на ввоз стали и алюминия из Китая. В марте 2025 года КНР установила тарифы по ставке 100% на рапсовое масло из Канады, а позже ввела антидемпинговые гарантийные депозиты в размере 75,8% на канадские семена рапса. Эти меры сильно ударили по канадским фермерам.