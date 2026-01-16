Politico: Британия отвергла призывы о возобновлении дипконтактов с РФ

Глава МИД королевства Иветт Купер заявила, что Лондону нужны доказательства того, что Москва "действительно хочет мира"

Редакция сайта ТАСС

Глава МИД Великобритании Иветт Купер © Jaimi Joy - WPA Pool/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Иветт Купер отвергла предложения лидеров Франции и Италии о том, что европейским союзникам следует рассмотреть возможность возобновления дипломатического взаимодействия с Москвой в рамках усилий по прекращению конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Politico.

По словам Купер, "нужны доказательства" того, что Россия "действительно хочет мира". "На данный момент я этого не вижу", - заявила она изданию. Союзники должны "быть готовы оказывать усиленное давление" на Россию, в том числе "посредством военной поддержки Украины", добавила Купер. Согласно Politico, эти комментарии прозвучали на фоне опасений Брюсселя, что ЕС может оказаться в стороне, если Вашингтон возьмет на себя ведущую роль в любых будущих переговорах с Москвой.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила на брифинге, что Москва призывает Лондон отказаться от курса на создание международной напряженности и вернуться к уважительному диалогу. "Мы призываем британские власти отказаться от международной напряженности и вернуться в рамки уважительного равноправного, если они еще помнят, что это такое, межгосударственного диалога, осознав ответственность за сохранение основ послевоенного миропорядка, в формирование которого, напомню, Лондон в свое время во взаимодействии с нашей страной внес заметную лепту в качестве одной из держав - победительниц над нацизмом и постоянного члена Совета Безопасности ООН", - указала дипломат.

Захарова обратила внимание, что британские политтехнологи "никак не могут примириться с успехами России в ходе осуществляемых сейчас действий в рамках СВО". "И, видимо, решительно нацелены на максимальное затягивание конфликта в надежде все же измотать Россию где только можно", - добавила она.

"Такая политика руководства Британии не только ущербна в своей близорукости, но и цементирует у государств мирового большинства образ этой страны как источника нестабильности, разжигателя конфликтов, вызывает в памяти резонирующие с современностью картинки из колониально-имперского прошлого туманного Альбиона", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.