Politico: главы МИД ЕС рассмотрят новые санкции против Ирана 29 января

Предлагаемый список включает 21 позицию, передает издание со ссылкой на двух европейских дипломатов

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят пакет новых санкций против Ирана на встрече в Брюсселе 29 января. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По их информации, предлагаемый список включает 21 позицию в рамках санкционного режима ЕС за нарушение прав человека. Кроме того, Европейская служба внешних действий предлагает включить в санкционный список 10 позиций, связанных с производством беспилотников.

Politico уточняет, что наиболее интенсивно за ужесточение рестрикций против Тегерана выступают Германия, Франция и Нидерланды. Однако, как сообщил портал Euractiv, Евросоюз не намерен объявлять Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) террористической организацией из-за сопротивления со стороны Рима, Парижа и Мадрида.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не исключает дальнейшего ужесточения антииранских санкций.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Американский президент Дональд Трамп ранее предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.