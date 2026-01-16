Депутат Рады Скороход: у украинцев нет мотивации служить в ВСУ

Политик заявила, что реформы уже не помогут

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Граждане Украины потеряли мотивацию проходить службу в вооруженных силах, никакие реформы уже не помогут, точка невозврата пройдена. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Анна Скороход.

"К сожалению, мне кажется, мы на такой уже точке невозврата, что какие бы реформы мы не проводили, у людей мотивация [служить в армии] не появится. У нас абсолютно отсутствует общественный договор, у нас абсолютно разделено общество, у нас абсолютный страх людей перед армией. У людей понимание, что армия равно смерть, и по-другому никак. <…> Они не хотят, они ни морально, ни психологически никак не настроены идти воевать", - сказала она в интервью украинскому журналисту Руслану Дикому.

По ее мнению, на настроения людей повлияли не только действия сотрудников территориальных центров комплектования и насильственная мобилизация, но и в целом обстановка в стране.

"Вы же прекрасно видите: одних мы бронируем, они у нас держат экономический фронт, спокойно выезжают за границу, у них все хорошо, люди, которые к критической инфраструктуре отношения не имеют. Другие должны прятаться, потому что они боятся и это естественные человеческие качества, они просто банально боятся. Третьи уже, извините, не выдерживают, находясь на фронте", - добавила она, подчеркнув, что на Украине "нет какого-то единого подхода и равенства всех перед государством".

Ранее о настроениях украинцев и их отношении к службе в вооруженных силах высказывался журналист Владимир Бойко. По его словам, ежедневно из ВСУ дезертирует больше тысячи солдат или один человек каждые одну-полторы минуты.