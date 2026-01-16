Депутат Рады Скороход посоветовала замерзающим украинцам "греть друг друга"

По ее словам, на нынешней ситуации с теплоснабжением и энергетикой сказались не только военные действия, но и отсутствие подготовки к зиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход назвала сложной ситуацию с теплоснабжением и энергетикой в стране и посоветовала замерзающим без отопления украинцам "греть друг друга".

"Я вам сама пожалуюсь: уже больше недели без отопления, и только недавно дали воду. Поэтому ситуация сложная, ситуация сложная по всей стране. Очень сложная в Киеве: куча прорывов, куча всего, кучу нужно восстанавливать. С трансформаторами продолжаются проблемы, с генерацией, в общем, сплошная проблема. <...> Я могу сказать банально, что точно также понимаю людей, у меня точно такая же ситуация. Грейте друг друга, это все, что можно сказать", - сказала она в интервью украинскому журналисту Руслану Дикому.

По ее словам, на нынешней ситуации с теплоснабжением и энергетикой сказались не только военные действия, но и отсутствие подготовки к зиме. "Здесь вопрос не только войны, но и зимы, к которой почему-то никто не был готов и не готовился. Вы видите, как лопаются трубы у людей, вы видите, что творится с отоплением", - добавила она.

На Украине с конца 2025 года наблюдаются проблемы с электроснабжением. В большинстве регионов страны ежедневно действуют плановые почасовые отключения света. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения для балансировки, их продолжительность не ограничена. Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, где, как рассказали ТАСС очевидцы, электричество может появляться на два-три часа в сутки. На фоне проблем с тепло- и электроснабжением мэр Киева Виталий Кличко призывал жителей по возможности покинуть столицу.