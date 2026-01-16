Handelsblatt: в Берлине вновь обсуждают ядерный щит Европы

Это происходит на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию к США, передает газета

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Заявления американского президента Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию к США активизировали дебаты в Германии о необходимости создания независимого от Вашингтона ядерного щита Европы. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Дополнительный импульс дебатам придает продолжающийся конфликт на Украине и "благосклонная позиция Трампа" по отношению к России - в Европе все больше сомневаются, что в случае масштабного конфликта они смогут положиться на американский ядерный щит, пишет газета. При этом христианские демократы и социал-демократы, составляющие правящую коалицию Германии, расходятся во мнениях относительно того, насколько более самостоятельной должна стать Европа в вопросе ядерных вооружений.

Депутат Бундестага (парламент) от Социал-демократической партии Ральф Штегнер сказал изданию, что "хаотичная" политика США и истечение сроков действия договоров о контроле над вооружениями не должны "использоваться как оправдание для того, чтобы вступаться в поддержку наращивания ядерных вооружений". По его мнению, даже непрямое участие Германии в проекте европейского ядерного щита - размещение оружия на своей территории или финансирование - нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия, а также договор "Два плюс четыре", который сделал возможным объединение Германии.

Депутат от Христианско-социального союза Александр Хоффманн сказал газете, что "Германия и Европа должны быть способны к сдерживанию и обороне во всех сферах". По его словам, в дебатах "не должно быть запретных тем".

Бывший директор Института политики безопасности Кильского университета Йоханнес Краузе согласился, что Европе стоит задуматься о собственном ядерном щите, но подчеркнул, что создание автономных европейских ядерных сил было бы нереалистично. По его мнению, вместо этого Великобритания и Франция должны просто взять на себя часть ответственности США за ядерное сдерживание в Европе, "расширять свои арсеналы количественно, а также наращивать вооружения качественно". В таком случае Германия могла бы финансировать такие работы в обмен на право голоса при принятии решений в ходе совместного использования ядерного участия, считает Краузе.