Депутат Рады Скороход: украинцам уже все равно, под каким флагом жить

Парламентарий отметила, что украинским гражданам важно, чтобы наступил мир

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Гражданам Украины уже все равно, под каким флагом жить, главное - чтобы наступили спокойствие и мир. Об этом сообщила депутат Верховной рады Анна Скороход после общения со случайным прохожим.

Подобные настроения среди украинцев она назвала трагедией и подчеркнула, что нужно сделать все, чтобы положить конец этому конфликту. "И, что самое страшное, <…> у людей такая ненависть и они настолько от это всего, что происходит, устали, они настолько перенасыщены негативом, они настолько обозлены, они настолько устали, что я когда вчера услышала от абсолютно незнакомого человека "да мне все равно, под каким флагом, лишь бы у меня спокойно жила семья" - ну для меня это трагедия. Поэтому я считаю, что нужно сделать все, чтобы война закончилась", - сказала она в интервью украинскому журналисту Руслану Дикому.

Скороход в продолжении диалога снова выразила мнение, что военный конфликт на Украине необходимо заканчивать, и посоветовала сомневающимся посетить украинские кладбища. "Поезжайте на кладбища, вы посмотрите на этот ужас. И это только те, которых мы знаем. А сколько ребят, сколько тел лежит в полях, сколько под завалами, сколько ребят непонятно где, сколько ребят в плену и непонятно - будут обмены, не будут обмены. Если мы хотим сохранить страну и сохранить нацию - это нужно заканчивать", - подытожила она.

Ранее руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сообщал, что большинство украинцев, а именно 80% считают, что разрешить украинский конфликт возможно только путем переговоров, из них 20% выступают за диалог с Россией без посредников.