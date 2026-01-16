Вице-премьер Госсовета КНР примет участие во встрече форума в Давосе

Заседание пройдет с 19 по 22 января

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"По приглашению Всемирного экономического форума и федерального правительства Швейцарии, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн примет участие в ежегодном заседании ВЭФ 2026 года с 19 по 22 января, а также совершит официальный визит в Швейцарию", - заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.