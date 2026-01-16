Посол Украины анонсировала встречу переговорщиков Киева и Вашингтона

Ольга Стефанишина не уточнила состав делегаций и место проведения встречи

Редакция сайта ТАСС

© Ukrainian Presidential Press Office via Getty Images

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Новый раунд переговоров между представителями Вашингтона и Киева по урегулированию украинского конфликта состоится в ближайшие два дня. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

"Наши команды продолжат работать друг с другом. В ближайшие два дня вы увидите новый раунд диалога", - сказала она в интервью Bloomberg TV.

Стефанишина не уточнила состав делегаций и место проведения встречи. Она также сообщила, что пока новый визит в США Владимира Зеленского не планируется. "Ближайшей возможностью [для встречи Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом] будет Давос (имеется в виду Всемирный экономический форум в Давосе с 19 по 23 января - прим. ТАСС)", - добавила она.

В украинскую делегацию на переговорах с США входят секретарь Совета безопасности и обороны Рустем Умеров, а также заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.