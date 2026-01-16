Индонезия потребовала от Nestle отозвать детское питание из-за токсина

Цереулид может вызывать тяжелые симптомы, включая сильную или продолжительную рвоту, диарею и выраженную усталость, особенно у младенцев, рассказали в управлении по контролю за продуктами и лекарствами

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Власти Индонезии потребовали от швейцарской компании Nestle отозвать с рынка страны детское питание в связи с подозрением на загрязнение продукции токсином. Об этом сообщила газета Jakarta Globe со ссылкой на управления по контролю за продуктами и лекарствами.

В ведомстве указали, что токсин цереулид может вызывать тяжелые симптомы, включая сильную или продолжительную рвоту, диарею и выраженную усталость, особенно у младенцев. "Лабораторные исследования не выявили наличия токсина цереулид в проверенных образцах. Тем не менее отзыв продукции был предписан в качестве превентивной меры в целях приоритетной защиты здоровья населения", - отметили в управлении.

Ранее Nestle объявила об отзыве в 25 странах нескольких партий детского питания, включая детские смеси SMA, BEBA и NAN, из-за возможного наличия в них токсина, вызывающего тошноту и рвоту. Отзыв, помимо прочего, затронул партии в Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Норвегии, Финляндии, Франции и Швейцарии.