Шор назвал изменой родине слова Санду о вхождении в Румынию

Молдавский оппозиционер заявил, что президенту страны нужно выдать "орден изменника первой степени"

Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор © Петр Ковалев/ ТАСС

КИШИНЕВ, 16 января. /ТАСС/. Молдавский оппозиционер Илан Шор назвал изменниками родины президента Молдавии Майю Санду и премьер-министра Александра Мунтяну, заявивших журналистам, что поддержали бы вхождение Молдавии в состав Румынии в случае референдума.

"При Санду измена Родине стала государственной политикой. Санду, Мунтяну - орден изменника первой степени", - написал Шор в Telegram-канале.

Такую позицию первых лиц уже осудили ряд парламентских и других оппозиционных партий, а также политики. Бывший премьер Молдавии Влад Филат считает, что Санду пытается заработать политические очки, одновременно позиционируя себя как унионистка, проевропейский лидер и жесткий противник Российской Федерации.

Ранее Санду заявила, что на референдуме поддержала бы объединение Молдавии с Румынией, объяснив свою позицию тем, что "небольшой стране" "становится все труднее выживать". При этом она признала, что сейчас в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение. После этих слов Соцпартия потребовала незамедлительно инициировать в отношении президента расследование по факту возможной измены родине, так как в партии считают, что публичный призыв Санду подпадает под самую жесткую правовую и политическую оценку. В свою очередь Партия коммунистов в заявлении подчеркнула, что высказывание Санду является поводом для инициирования процедуры импичмента.

В Молдавии ряд политических партий долгие годы продвигают идеи объединения двух стран с молчаливого согласия проевропейских правительств в Кишиневе. При этом они выступают инициаторами борьбы с советскими памятниками, предлагают выйти из СНГ. Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживают почти 68% населения. В Молдавии же, согласно опросам, к такому шагу готовы не более трети жителей.

В марте 1918 года на фоне произошедшей в России революции Румыния ввела войска на территорию Бессарабской губернии. Правительство советской России не признало аннексии, в 1940 году эта территория была возвращена в состав СССР. После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают эту территорию частью своей страны и выступают за их объединение. Ранее Санду подтверждала, что обладает румынским гражданством, как и сотни тысяч молдаван, которые приобрели его для беспрепятственного путешествия по Европе. Сегодня между Молдавией и ЕС действует безвизовый режим.