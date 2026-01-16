Польша передаст Украине МиГ-29 в течение года

Киев получит максимум девять истребителей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Польша передаст Украине выведенные из эксплуатации советские истребители МиГ-29 до конца 2026 года. Об этом сообщил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

"Это вопрос месяцев. В этом ли году? Да, я думаю, что, наверняка, в этом году. Я бы так сказал, что передача мигов должна произойти в этом году", - ответил Томчик на соответствующий вопрос ведущего радиостанции. Как пояснил представитель Минобороны республики, для этого требуется решение правительства, а также передача Украиной Польше технологий производства и противодействия БПЛА.

Накануне замглавы польского оборонного ведомства Павел Залевский сообщил, что Варшава готова передать Киеву до девяти истребителей МиГ-29. Он пояснил, что идут переговоры с украинским МО о технических деталях передачи этих самолетов.

В декабре Томчик сообщил о планах Польши передать Украине от 6 до 8 истребителей МиГ-29, которые Польша должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС планировалось вывести 14 самолетов этого типа.