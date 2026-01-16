ВС Белоруссии начали внезапную проверку по распоряжению Лукашенко

Она будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Масштабная проверка Вооруженных сил Белоруссии начата по поручению президента республики Александра Лукашенко, мероприятия имеют внезапный характер. Об этом сообщил государственный секретарь Совбеза страны Александр Вольфович.

Проверка будет носить комплексный характер и состоять из нескольких этапов. "Мероприятия проверки имеют внезапный характер", - цитирует Вольфовича агентство БелТА.

По словам госсекретаря Совбеза, проверка проводится в том числе с учетом опыта специальной военной операции и его внедрения в войска. Среди прочего будут проверяться вопросы охраны воинских частей и противодействия современным средствам поражения, в частности беспилотным летательным аппаратам.

"Замысел проверки утвержден президентом", - отметил Вольфович. Он добавил, что, по словам Лукашенко, белорусский лидер лично будет принимать участие в ходе проверки, но какие это будут части и в какое время, определит сам. Первой проверяется воинская часть технического обеспечения. Это одна из крупнейших воинских частей вооруженных сил, где стоят на хранении различные образцы военной техники и бронетанкового вооружения.