Польша в июне получит первые истребители F-35 из США

Замглавы Минобороны республики Цезарий Томчик заявил, что производство 10 из 32 заказанных самолетов уже завершено

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Первые заказанные Варшавой американские истребители F-35 будут доставлены в Польшу в июне. Об этом сообщил замглавы Минобороны республики Цезарий Томчик.

"Первые истребители F-35 прибудут в Польшу в районе июня этого года", - сказал Томчик в эфире радиостанции Radio Zet, отметив, что такой график отстает от предусмотренных контрактом сроков. При этом, по его словам, производство 10 из 32 заказанных Польшей F-35 уже завершено.

В конце января 2020 года польские власти заключили соглашение с США о приобретении 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Стоимость контракта составляет $4,6 млрд. Поставки по нему должны быть осуществлены до 2029 года.