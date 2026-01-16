El País: фон дер Ляйен и Трамп могут обсудить переговоры по Украине в Давосе

Там также ожидается присутствие Владимира Зеленского

МАДРИД, 16 января. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп планируют встретиться на следующей неделе в Давосе, чтобы обсудить мирные переговоры по Украине. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на источники в структурах ЕС.

Она напоминает, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе пройдет в этом году с 19 по 23 января. Там также ожидается присутствие Владимира Зеленского. Выступление главы ЕК запланировано на 20 января, а встреча с Трампом, предварительно, намечена на следующий день, отмечает издание.

По его версии, фон дер Ляйен в последние дни крайне осторожна в своих заявлениях по Гренландии из-за беспокойства в Брюсселе по поводу возможного прекращения американской поддержки Киева.