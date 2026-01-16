Тимошенко назвала НАБУ бандой, действующей вне законов

Лидер партии "Батькивщина" считает, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура стали органами политического влияния на высшее руководство государства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко обвинила Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в незаконных методах работы и назвала организацию бандой.

"Хорошо, они пришли ко мне (в кабинет). Но, скажите, почему они вломились в соседний кабинет депутата Сергея Власенко, который возглавляет временную следственную комиссию (Верховной рады) по расследованию фактов коррупции в правоохранительных и судебных органах? Какие у них для этого были основания? Это - банда, а не НАБУ. <...> Что у нас, сталинский режим?" - сказала Тимошенко в зале суда, где проходит заседание по обвинению ее в подкупе депутатов.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура работают в стране 11 лет, продолжила лидер "Батькивщины". Она признала, что голосовала за создание этих органов. "Наивными когда-то были, верили, что наводим порядок в стране. <...> Простите нас, мы просто не знали, что это будут не антикоррупционнные органы, а органы политического влияния на высшее руководство государства. <...> Когда им не надо влиять, они сидят и покрывают коррупцию. А когда им надо расправиться с политиками, они расправляются", - подчеркнула Тимошенко.