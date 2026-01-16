Норвежские политики раскритиковали передачу Мачадо нобелевской медали Трампу

В частности, бывшая госсекретарь норвежского МИД Янне Хааланд Матлари назвала эту ситуацию шокирующим фактом и неуважением к награде со стороны Марии Мачадо

СТОКГОЛЬМ, 16 января. /ТАСС/. Ведущие политические деятели Норвегии подвергли жесткой критике передачу представителем венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо своей нобелевской медали президенту США Дональду Трампу.

"Нет никаких сомнений в том, что Нобелевская премия мира по-прежнему принадлежит ей", - приводит Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK) слова лидера Христианской народной партии Даг-Инге Ульстейна. "Именно представитель оппозиции получила премию, и, хотя теперь у Трампа есть ее физическая копия, нет сомнений в том, кто ее обладатель", - отметил Ульстейн.

По мнению лидера Партии центра Трюгве Шлагсволла Ведума, Трамп, приняв медаль, выступает в роли "типичного персонажа", который будет "украшать себя чужими наградами и пользоваться трудами" других. Руководитель Партии "зеленых" Арильд Хермстад считает, что "Трамп ведет себя как босс мафии". "Он вымогает премию мира у лауреата, находящегося в отчаянном положении", - сказал политик.

Профессор политологии университета Осло Янне Хааланд Матлари, бывшая госсекретарь МИД Норвегии, назвала шокирующим фактом передачу Мачадо нобелевской медали Трампу. "Это полное неуважение к награде с ее стороны <...>, премию нельзя просто так отдать", - полагает Матлари. "Она проявляет неуважение к комитету и к значимости премии, отдавая ее так, будто это товар, который она может использовать в переговорах с Трампом. Он должен дать ей что-то взамен, какую-нибудь должность в Венесуэле", - добавила Матлари.

Как сообщалось ранее, американский лидер принял нобелевскую медаль от Мачадо. Она в свою очередь сообщила, что на встрече с Трампом подарила ему свою нобелевскую премию, но не уточнила, принял ли ее американский лидер.

Трамп ранее заявил, что не хочет, чтобы Мачадо передавала ему свою премию. Он неоднократно говорил, что считает себя достойным Нобелевской премии мира, однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил о присуждении награды Мачадо. Газета The Washington Post в начале января сообщила со ссылкой на источники, что Трамп решил не оказывать политическую поддержку Мачадо, поскольку она не отказалась от своей награды в 2025 году в его пользу.