Уиткофф назвал четыре требования США к Ирану

Спецпосланник американского президента перечислил проблемы, которые надо решить для возвращения страны в мировое сообщество

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф © Ludovic Marin, Pool photo via AP

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал требования, которые Вашингтон выдвигает Тегерану для осуществления дипломатического урегулирования ситуации.

"Я надеюсь, что будет найдено дипломатическое решение. Существуют четыре проблемы: ядерное обогащение, ракеты - им необходимо сократить свои арсеналы, фактически имеющийся у них ядерный материал, примерно 2 тонны, обогащенный на 3,67-60%, а также, конечно, прокси, - сказал он, выступая на конференции, организованной некоммерческой организацией Израильско-американский совет в штате Флорида. - Если они хотят вернуться в мировое сообщество, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатическим путем, и это будет замечательно. А альтернатива, думаю, плохая".