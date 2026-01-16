Уиткофф назвал четыре требования США к Ирану
Редакция сайта ТАСС
11:43
НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал требования, которые Вашингтон выдвигает Тегерану для осуществления дипломатического урегулирования ситуации.
"Я надеюсь, что будет найдено дипломатическое решение. Существуют четыре проблемы: ядерное обогащение, ракеты - им необходимо сократить свои арсеналы, фактически имеющийся у них ядерный материал, примерно 2 тонны, обогащенный на 3,67-60%, а также, конечно, прокси, - сказал он, выступая на конференции, организованной некоммерческой организацией Израильско-американский совет в штате Флорида. - Если они хотят вернуться в мировое сообщество, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатическим путем, и это будет замечательно. А альтернатива, думаю, плохая".