CNN: один из организаторов убийства посла РФ в Турции Карлова сменил имя

По данным телеканала, Джемаль Караата сменил имя на Салих Ада

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 16 января. /ТАСС/. Один из организаторов убийства в 2016 году посла РФ в Турции Андрея Карлова, бежавший в Канаду турок Джемаль Караата сменил имя. Об этом сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в спецслужбах.

По его данным, причиной смены фамилии является его "страх быть похищенным Россией". Караата, объявленный в розыск Турцией, сменил имя на Салих Ада.

"Караата, использующий имя Салих Ада, работает психотерапевтом в компании Qualia Counselling Services. До побега из Турции он занимал должность помощника доцента факультета английского языка в университете Фатих, который впоследствии был закрыт. Будучи одним из тайных имамов организации ФЕТО (запрещена и признана в Турции террористической - прим. ТАСС), он прикрывал свою шпионскую деятельность академической деятельностью", - ссылается телеканал на данные спецслужб.

Силы безопасности Турции также располагают информацией о том, что Караата периодически встречается с представителями спецслужб Канады

Российский посол Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавшего ликвидировали. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России. Судебный приговор по делу об убийстве Карлова был оглашен турецкими властями 9 марта 2021 года. Пять человек приговорены к пожизненным заключениям, восемь - на сроки от 5 до 15 лет тюрьмы, шестеро обвиняемых были оправданы. Дела беглых подсудимых суд выделил в отдельное производство.