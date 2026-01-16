Тимошенко назвала имя депутата, который "сдал" ее НАБУ

Лидер партии "Батькивщина" утверждает, что показания на нее по делу о взятке дал депутат от "Слуги народа" Игорь Копытин

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко © Петр Сивков/ ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко утверждает, что показания на нее по делу о взятке дал депутат от правящей партии "Слуга народа" Игорь Копытин.

"Сейчас мы сложили все эти пазлы, и могу сказать, что эта встреча была с господином Копытиным. Это народный депутат. Господин Копытин - это не просто депутат, по этому депутату есть уголовное дело в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины - прим. ТАСС). И он находится под давлением НАБУ для того, чтобы, по сути, выполнять какие-то поручения НАБУ", - сказала она на заседании по избранию ей меры пресечения. Заседание транслировал телеканал ТСН.

Защита Тимошенко ходатайствовала о вызове Копытина в суд, однако получила отказ. Свою позицию судья объяснил соображениями безопасности, фактически подтвердив слова Тимошенко.

В конце 2025 года НАБУ объявило о расследовании дела о коррупции в Верховной раде. Имена части подозреваемых не были названы. Среди них, по информации украинских СМИ, есть представители правящей партии "Слуга народа".

Дело Тимошенко

14 января украинские СМИ сообщили, что антикоррупционные органы Украины всю ночь проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Позже информацию об обысках подтвердила сама Тимошенко. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что экс-премьеру предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Рады по делу о подкупе. Согласно записи, Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. На аудиозаписях Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте. Как утверждает НАБУ, разговоры состоялись 12 января, политик обсуждала голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.