Гренландский парламентарий Хемниц рассказала о чувстве незащищенности на острове

Депутат призвала заложить основу для работы рабочей группы

СТОКГОЛЬМ, 16 января. /ТАСС/. Неопределенность по рабочей группе, о создании которой было объявлено после встречи между представителями Дании и США в Вашингтоне, вызывает чувство незащищенности в Гренландии. Об этом в интервью Danmarks radio сообщила депутат парламента королевства от острова Аая Хемниц.

"Необходимо заложить основу для работы рабочей группы. Это создает чувство большой незащищенности в Гренландии", - сказала она.

14 января в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио. Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. На встрече стороны, как сообщил Лёкке Расмуссен, договорились создать рабочую группу, которая будет регулярно собираться, чтобы изучить возможность достижения взаимопонимания по вопросу будущего острова. Но позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что намерения президента США Дональда Трампа завладеть Гренландией не меняются.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над Гренландией и заявил, что она должна стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.