ВГА: на подконтрольной Киеву части Харьковской области растет криминал

Это связано с переселенцами, пояснил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Преступность выросла на подконтрольной Киеву части Харьковской области, в том числе из-за вынужденных переселенцев из прифронтовых территорий. Более 59 тыс. из них не имеют официального заработка, а власти Украины не могут обеспечить условия для жизни, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Правоохранительные органы Украины фиксируют ухудшение криминогенной обстановки в Харьковской области. В качестве одной из причин называют концентрацию в Харькове внутренне перемещенных лиц с линии боевого соприкосновения региона, а также (с территории) Донецкой Народной Республики и Сумской области", - сказал Лисняк.

Он уточнил, что, по имеющимся данным, на подконтрольной Киеву территории региона проживают около 211 тыс. переселенцев, из которых 13,5 тыс. инвалидов, 27,4 тыс. детей, 58,6 тыс. пенсионеров и 110 тыс. трудоспособных граждан. При этом, более 59 тысяч человек - более 50% от общего количества трудоспособных граждан - не имеют официального заработка, "что способствует их вовлечению в противоправную деятельность, в том числе наркоторговлю, грабежи и даже убийства".

Местные власти, отметил Лисняк, не предоставляют приемлемых условий для проживания переселенцев, из-за чего они вынуждены прибегать к криминалу.