Командование ВС Сирии призвало бойцов курдской коалиции перейти на сторону армии

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди 10 марта 2025 года подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы до конца года должны были влиться в состав регулярной армии

ТУНИС, 16 января. /ТАСС/. Оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии обратилось к бойцам "Сил демократической Сирии" (СДС) с призывом выйти из состава курдской коалиции и перейти на сторону сирийской армии. Соответствующее объявление опубликовало агентство SANA.

"Всем сирийцам в составе СДС - курдам и арабам - мы объявляем об открытии двери для дезертирства и выхода из этой организации путем обращения на ближайший пост Сирийской арабской армии", - говорится в тексте. Командование призвало "проявить инициативу и выйти из состава СДС", подчеркивая, что присутствие боевиков "Рабочей партии Курдистана" и остатков сторонников прежних властей страны представляют собой проблему для безопасности Сирии.

10 марта 2025 года временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы до конца года должны были влиться в состав регулярной армии. Однако последовавшие раунды переговоров выявили существенные различия в позициях СДС и переходного правительства. Курды настаивали на создании децентрализованной системы управления. Сирийское правительство потребовало, чтобы северо-восточные районы в административном и военном плане подчинялись центральным властям.

6 января на севере Сирии в курдских кварталах Алеппо обострилась обстановка. Жертвами перестрелок между правительственными силами и СДС стали 24 человека, 129 получили ранения. 10 января было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое гарантировало безопасную эвакуацию мирного населения и ополченцев из курдских районов. 13 января командование вооруженных сил арабской республики объявило закрытой военной зоной территорию, расположенную к востоку от Алеппо, и обвинило СДС в использовании окрестностей города для запуска беспилотников, которые наносили в начале января удары по жилым кварталам, постам сирийской армии и сил внутренней безопасности.