Эксперт Гапоненко: подарок нобелевской медали Трампу обесценил награду

Кандидат экономических наук считает, что эта ситуация является примером того, как в современной геополитике престижные символы становятся разменной монетой

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Решение представительницы венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо вручить свою нобелевскую медаль президенту США Дональду Трампу показывает, что престижные ранее символы обесцениваются для получения краткосрочного политического выигрыша и медийного эффекта. Такое мнение ТАСС выразил кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Гапоненко.

Мачадо вручила Трампу свою нобелевскую медаль 15 января во время их встречи в Вашингтоне.

"Дарственное вручение Нобелевской премии Трампу - не просто курьезный эпизод, а пример того, как в современной геополитике престижные символы становятся разменной монетой, их авторитет оспаривается и используется для укрепления политических позиций и ведения информационной войны", - заключил Гапоненко.

Политолог отметил, что заявление Нобелевского центра мира о невозможности передачи титула лауреата подчеркивает конфликт между формальными правилами института и их политической интерпретацией. "Хотя официально статус Трампа не меняется, в политическом медийном пространстве этот акт создает желаемый эффект у сторонников и вызывает критику у противников - это разрыв между формальным статусом и политическим восприятием", - убежден он.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира, однако 10 октября 2025 года Нобелевский комитет сообщил о присуждении награды Мачадо.

"Медаль выступает здесь не как официальная награда, а как политический символ. Его передача - это жест, призванный укрепить символический капитал и международный образ Трампа как "миротворца" и "защитника демократии". В то же время Мачадо укрепляет свои позиции, получая доступ и публичную поддержку от действующего президента США", - считает политолог.