Делегация Украины по переговорам отправилась в США для "доработки материалов"

Владимир Зеленский заявил, что в работе находятся два документа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украинская делегация уже отправилась в США для проведения очередных переговоров с американской стороной и "доработки некоторых материалов" по урегулированию конфликта. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

"Мы сейчас работаем над двумя документами, команда поехала в США именно дорабатывать некоторые материалы", - сказал он журналистам.

Ранее о том, что Киев и Вашингтон могут в ближайшие два дня провести новый раунд переговоров, также сообщала посол Украины в США Ольга Стефанишина. Украинскую делегацию на переговорах с США представляют секретарь Совета безопасности и обороны Рустем Умеров, а также заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.