Группа политиков США прибыла в Данию для поддержки королевства по вопросу Гренландии

Делегация, находящаяся в Копенгагене, состоит из 11 членов Конгресса как от Демократической, так и Республиканской партий

СТОКГОЛЬМ, 16 января. /ТАСС/. Делегация американских политиков прибыла в Копенгаген для того, чтобы поддержать королевство по вопросу Гренландии. Об этом изданию Ekstra Bladet сообщил сенатор Дик Дурбин из Иллинойса.

"Мы здесь, чтобы выразить солидарность с датским и гренландским народами, которые были нашими друзьями и союзниками на протяжении десятилетий, - сказал он. - Мы хотим, чтобы они знали, что мы это ценим".

Делегация, находящаяся в Копенгагене, состоит из 11 членов Конгресса как от Демократической, так и Республиканской партий. Она встретится с членами Фолькетинга (парламента Дании) и Комитетом по внешней политике и политике безопасности Гренландии, а также проведет переговоры с датским премьер-министром Метте Фредериксен и премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном. Встреча будет посвящена ключевым вопросам внешней политики и политики безопасности, важным как для Дании, так и для трансатлантических отношений.

14 января в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио. Как позднее заявил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить США отказаться от стремления присоединить Гренландию. На встрече стороны договорились создать рабочую группу, которая будет регулярно собираться, чтобы изучить возможность достижения взаимопонимания по вопросу будущего острова. Но позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что намерения президента США Дональда Трампа завладеть Гренландии не меняются.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над Гренландией и заявил, что она должна стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.