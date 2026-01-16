ЕК: Фон дер Ляйен не явится в Европарламент на третий вотум недоверия

Любой член Еврокомиссии может принимать участие в дебатах, напомнила представитель ЕК Ариана Подеста

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Markus Schreiber

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направит на третий вотум недоверия в Страсбург вместо себя еврокомиссара по торговле. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе.

"Любой член Еврокомиссии может принимать участие в дебатах в Европарламенте по вотуму недоверия ЕК. В этот раз вотум недоверия выносится исключительно по соглашению с "Меркосур", поэтому еврокомиссар по торговле и межинституциональным отношениям Марош Шефчович будет представлять Еврокомиссию на этих дебатах", - заявила она.

Третий вотум недоверия Еврокомиссии фон дер Ляйен будет вынесен на голосование на сессии Европарламента 19 января. Этот вотум инициировала парламентская группа "Патриоты", за решение Еврокомиссии подписать соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR). По мнению аграрного лобби Евросоюза и целого ряда правых партий это соглашение разрушит европейскую модель аграрного производства, вытеснив ее дешевой южноамериканской продукцией.

Первые два вотума недоверия евродепутаты пытались вынести главе Еврокомиссии в 2025 году. Оба они провалились, не набрав и четверти голосов членов Европарламента, три ведущие фракции которого в целом поддерживают фон дер Ляйен.